Tarantino planea alejarse de la dirección de "Star Trek"

Desde hace varios años que Quentin Tarantino viene diciendo que se retirará del cine cuando estrene su décima película. "Once upon a time in Hollywood" fue su novena, por lo que al director solo le quedaría una producción por realizar.

Hace algunas semanas se reveló que el estadounidense se haría cargo de una cinta de la saga "Star Trek", la cual aseguró que "será mi última película". Sin embargo, ahora Tarantino parece haber cambiado de opinión.

Según Deadline, el hombre de "Pulp Fiction" planea alejarse del proyecto que pretendía mostrar una visión más adulta de la franquicia espacial. "Debería alejarme de esto, pero ya veremos. No me he decidido completamente, ni he hablada con nadie involucrado. Nada es oficial", aseguró Quentin Tarantino.

Recientemente la saga "Star Trek" al sumó al director Noah Hawley a un nuevo proyecto cinematográfico. Se desconoce si es el mismo que fue ofrecido a Tarantino.