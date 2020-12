Rachel McAdams vuelve para secuela de "Doctor Strange"

Mientras se realizan grabaciones con personajes secundarios, la secuela de "Doctor Strange", que se titulará "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", sumará a Rachel McAdams repitiendo su papel de Christine Palmer.

La actriz canadiense cerró el acuerdo con Marvel para regresar con su rol tal como en 2016, según confirmó Deadline. Se sumará a las grabaciones en las próximas semanas junto a Benedict Cumberbatch, que interpreta a Doctor Strange y que está filmando su participación en la tercera "Spider-Man" de Tom Holland.

Sam Raimi es el director de esta cinta, que reemplazó a Scott Derrickson que abandonó por diferencias creativas. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se estrenará el 25 de marzo de 2022.