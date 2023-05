Revelan causa de muerte de Ray Liotta a casi un año de su deceso

A casi un año de su sorpresiva partida, se reveló la causa de muerte del actor Ray Liotta, conocido por su papel de "Henry Hill" en la película "Goodfellas" de Martin Scorsese.

De acuerdo a TMZ, los documentos afirman que el deceso de Liotta se clasificó como natural, citando insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, también conocido como líquido en los pulmones, e insuficiencia cardíaca aguda.

Además, su médico afirmó que el intérprete padecía múltiples problemas de salud, como "aterosclerosis, un engrosamiento de las arterias causado por una acumulación de placa en el revestimiento interno, algo que a menudo conduce a la diabetes y otros".

A su vez, el medio estadounidense obtuvo la última fotografía de Liotta con vida, donde se le ve posando con una fanática, quien afirmó que fue "extremadamente amable" durante esta interacción.

El actor fue parte de producciones como "Something Wild", "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" y "Cocaine Bear", y se encontraba grabando "Dangerous Waters" en República Dominicana al momento de fallecer a la edad de 67 años.