Rinden emotivo homenaje a Chadwick Boseman en los VMA

Un emotivo homenaje se le rindió al actor Chadwick Boseman, fallecido el pasado viernes a los 43 años, durante la ceremonia de entrega de los VMA de MTV.

En el evento, realizado desde Nueva York, se proyectó un clip de cuando Boseman ganó uno de esos premios en 2018 por su trabajo en la película "Black Panther". En su discurso, Boseman dedicó el premio a James Shaw Jr., un hombre que había frustrado un tiroteo en un restaurant.

"Recibir un premio por interpretar un superhéroe es increíble, pero es mejor reconocer a los héroes que tenemos en la vida real", dijo en aquella oportunidad y luego invitó a Shaw Jr. al escenario a recibir el galardón.

"El mundo necesita más súper héroes", fue la leyenda que MTV utilizó para tributar al actor.

Quien también lo recordó fue la presentadora Keke Palmer, quien durante la presentación de la ceremonia calificó a Chadwick Boseman como "un verdadero héroe" y aseguró que "su impacto vivirá para siempre".

The world needs more superheroes, and we all deserve to see ourselves in them. Chadwick Boseman helped make that happen. Rest in power. pic.twitter.com/d05kkkQR6b