SANFIC finaliza su edición digital premiando las mejores producciones nacionales e internacionales

El Santiago Festival Internacional de Cine, organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media, exhibió 84 películas nacionales e internacionales entre el 16 y 23 de agosto, por primera vez de manera digital, gratuita y en todo Chile. Al día sábado 22 de agosto, el certamen alcanzó más de 45.000 visualizaciones, con reproducciones en todas las regiones del país, desde Arica a Punta Arenas.

"Sanctorum", de Joshua Gil (México), en la Competencia Internacional; "Las mujeres de mi casa", de Valentina Reyes en la Competencia de Cine Chileno; y "Casimira", de Carolina Fuentealba, en la Competencia Cortometraje Talento Nacional, fueron elegidas como Mejor Película en sus respectivas categorías. A su vez, los jurados seleccionaron Mejor Director y Mejor Actuación en las competencias Internacional y de Cine Chileno, y reconoció con menciones honrosas a algunas de las producciones.

"Esta versión de SANFIC ha sido muy especial para nosotros, pues el tomar la decisión de no cancelar pese a la pandemia significó un gran desafío. Quisimos realizar el festival en este formato digital para que las personas de todo el país pudieran disfrutar de películas con contenidos diversos y temáticas socialmente relevantes, que muchas veces no llegan a las salas de cine y que, más aún con la contingencia sanitaria, habría sido muy difícil poder ver de otra forma", expresó Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes.

El último día del festival, que finaliza este domingo 23 de agosto, las personas podrán disfrutar de las 16 películas de la sección SANFIC Educa, así como de las películas calendarizadas de las secciones Maestros del Cine, que se liberan a las 6:00 am: "Sorry We Missed You" (Reino Unido), de Ken Loach, exhibida en los festivales de Cannes, San Sebastián y Toronto, y ganadora al Premio del Público a la Mejor Película Europea en el Festival San Sebastián y "Nomad: In The Footsteps Of Bruce Chatwin" (Reino Unido), de Werner Herzog, donde el director realiza una travesía por el mundo, incluyendo la Patagonia chilena, en honor a su amigo, escritor y aventurero Bruce Chatwin. Este documental fue presentado en festivales como Tribeca y Telluride.

"Hemos tenido una gran semana de cine nacional e internacional para compartir y acompañar a nuestro público de todo el país, conectándolo con las nuevas producciones de increíbles cineastas chilenos y del mundo. Estamos muy agradecidos de la acogida que tuvo el festival por parte de la audiencia, agotando los visionados rápidamente de las películas, lo que hace que el esfuerzo para esta edición especial sea completo", comentó Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC.