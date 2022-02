Sony confirmó lanzamiento de versión digital y en Blu-ray de "Spider-Man: No Way Home"

Casi tres meses después de haber llegado a los cines, la película "Spider-Man: No Way Home" de Sony y Marvel tiene fecha de lanzamiento de sus versiones digital y en Blu-ray.

La cinta dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland tendrá el lanzamiento de su versión digital el próximo 22 de marzo, mientras que en formato 4K UHD y Blu-ray estará disponible el 12 de abril.

Sony realizó el anuncio del lanzamiento con la recreación del famoso meme de "Spider-man" apuntándose, con Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"Spider-Man: No Way Home" se estrenó en exclusiva en cines en diciembre pasado y hasta ahora ha recaudado 1.832 millones de dólares a nivel mundial, siendo la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!



