Murió el actor detrás del mítico Chewbacca en "Star Wars"

Con pesar informó la familia de Peter Mayhey, el fallecimiento del actor a los 74 años de edad.

El intérprete conocido por dar vida a Chewbacca en "Star Wars", murió el pasado 30 de abril en su casa al norte de Texas. El año pasado, en el mes de julio, se había sometido a una cirugía de columna para mejorar su movilidad.

Peter Mahay nació en Inglaterra y fue parte importante de la historia del cine gracias a su icónico papel en "Star Wars" (1977), "The Empire Strikes Back" (1980), "Return of the Jedi" (1983), "Revenge of the Sith" (2005) y "The Force Awakens" (2015).

"Puso su corazón y su alma en el papel de Chewbacca, apareció y corrió en cada escena a pesar de su rodilla destrozada, disparando su bowcaster desde su cadera y sus brillantes ojos azules, hasta cada movimiento sutil de su cabeza y boca. Pero para él, la familia de Star Wars significaba mucho más que un papel en una película. Las relaciones que inició, al final se convirtieron en sus amigos y la familia que él amo durante décadas", escribió la familia.

