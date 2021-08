Sylvester Stallone: "Mi voz siempre me trajo problemas"

Sylvester Stallone es todo un ícono del mundo cinematográfico. El actor forma parte del "inventario" del cine moderno por su rol de Rocky Balboa en Rambo. Sin embargo, a sus 75 años decidió aceptar un papel poco convencional: el tiburón de El Escuadrón Suicida, película que acaba de llegar a los cines chilenos.





King Shark, el personaje al que da la voz la estrella de Hollywood, es un tiburón antropomorfo con varios problemas sociales, pues no sabe hacer amigos y tiene un alto instinto depredador. Esas mismas características son las que lo convierten en un papel entrañable para el espectador.





Cabe destacar que las características de Shark son normales en un escuadrón compuesto por varios supervillanos donde hay un hombre al que le salen lunares de colores, una domadora de ratas y una comadreja muy especial.





Stallone aceptó el desafío de interpretar este personaje, pues tienen varias cosas en común.



"Soy un gran fanático de la comida del mar, así que cuando me ofrecieron esto pensé, bueno, ¿cómo lo descarto? Hubiera preferido interpretar a un mero, pero tomaré lo que pueda conseguir (...) Me gusta que esté siguiendo una dieta alta en proteínas. Eso funciona por definición. En realidad, creo que él es más inteligible que yo, lo cual es agradable. Nos unimos al instante", destacó Culto de La Tercera sobre una conferencia de prensa con el actor a la que tuvo acceso.





La voz tuvo su revancha





Una de las características más notorias de Sylvester Stallone es su voz grave, la que sin duda potenció su rol como Rocky Balboa en los años 70. Esta vez, ella sola es la que brilla en El Escuadrón Suicida, pues calza a la perfección con su personaje de tiburón. Sin embargo, su voz no siempre le jugó buenas pasadas, en especial cuando era adolescente y tenía que hablar con los papás de las jóvenes con que salía.





"Siempre tuve esta voz que me trajo muchos problemas, así que me alegro de que finalmente me esté dando beneficios. Lo agradezco", remató la estrella de Hollywood.