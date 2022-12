Un western homosexual: Corto de Pedro Pascal y Ethan Hawke debutará en Cannes

El director Pedro Almodóvar confirmó que su nuevo cortometraje, protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, se estrenará en el próximo Festival de Cine de Cannes.

En conversación con la cantante Dua Lipa en su podcast "At Your Service", el español habló de esta película que abordará una relación homosexual en tono western y cuyo título será "Strange Way of Life".

"Es sobre la masculinidad en un sentido profundo, porque el Western es un género masculino. Tiene muchos elementos de Western, excepto por el tipo de diálogos que tendrán estos dos hombres", adelantó Almodóvar.

En la cinta Pascal y Hawke interpretarán a dos vaqueros enamorados que se reencuentran después de 25 años.

"Strange Way of Life" fue grabada en durante 2022 en una hacienda en España.