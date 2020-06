Warner Bros. hará evento virtual con las producciones de DC Comics

Los estudios Warner Bros anunciaron la realización de DC FanDome, un evento virtual donde mostrarán varias de las futuras obras para cine y televisión de DC Comics.

La convención se llevará a cabo el próximo 22 de agosto desde las 13:00 horas (10:00 PT), será de acceso gratuito y tendrá una duración de 24 horas.

"Los espectadores podrán ver anuncios muy esperados, imágenes exclusivas y las últimas novedades sobre juegos, películas, series y comics de Warner Bros., así como también tener la oportunidad de escuchar a los elencos y los creadores de esta vasta biblioteca de títulos", aseguraron.

Entre las obras que estarán presentes en el evento se mencionaron a: "Aquaman", "The Batman", "Batwoman", "Black Adam", "Black Lightning", "DC Super Hero Girls", "DC's Legends of Tomorrow", "DC's Stargirl", "Doom Patrol", "The Flash", "Harley Quinn", "Lucifer", "Pennyworth", "Shazam!", "The Suicide Squad", "Supergirl", "Superman & Lois", "Teen Titans GO!", "Titans", "Watchmen" y "Young Justice: Outsiders".

Dos de los títulos centrales del evento serán "Wonder Woman 1984", la película más próxima de este universo cinematográfico, y de la versión de Zack Snyder sobre "La Liga de la Justicia" (#SnyderCut), la cual será lanzada el próximo año a través de la plataforma de streaming HBO Max.