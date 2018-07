Murió Steve Ditko, cocreador de Spider-Man

El autor estadounidense de cómics Steve Ditko, cocreador junto a Stan Lee del célebre superhéroe Spider-Man, falleció a los 90 años en Nueva York, informó a medios locales la Policía.

Las autoridades hallaron a Ditko sin vida en su departamento de Nueva York el pasado 29 de junio, aunque se cree que había muerto dos días antes, reportó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Aunque alcanzó la fama entre los fans de las viñetas por haber creado a Spider-Man en 1962 y por otras notables aportaciones al popular universo de la editorial Marvel como el personaje de Doctor Strange, Ditko tuvo una vida misteriosa, cercana al anonimato para el gran público y alejada de los grandes focos mediáticos.

Nacido el 2 de noviembre de 1927 en Johnstown (Pensilvania, EE.UU.), Ditko se contagió de la afición de su padre por las tiras cómicas y, después de servir en el Ejército en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, se matriculó en Nueva York a la Escuela de Caricaturistas e Ilustradores.

Desde mediados de los años 50 trabajó para editoriales de cómic como Charlton Comics y Atlas Comics, precursora de Marvel.

En 1962 presentó junto a Stan Lee el personaje de Spider-Man, un joven con fabulosos poderes arácnidos que acabaría convirtiéndose en uno de los superhéroes más populares de la historia del cómic y en todo un icono pop.

Ditko también puso su firma en el diseño de villanos de las historias de Spider-Man como Doctor Octopus o el Duende Verde.

Junto a Lee también creó el personaje de Doctor Strange, pero posteriormente Ditko abandonó el paraguas de Marvel para trabajar para otras compañías, como DC Comics.

Una de sus últimas creaciones fue la Chica Ardilla en 1992, pero para entonces Ditko ya llevaba décadas sin dar entrevistas, con la intención de salvaguardar su intimidad a toda costa.

"No nos acercamos a él. Es como J.D. Salinger (el autor de la novela 'The Catcher in the Rye'). Es reservado e intencionalmente ha estado fuera de los focos", dijo en 2016 a The Hollywood Reporter el cineasta Scott Derrickson, que fue el encargado de dirigir y escribir la película "Doctor Strange" (2016).

Tampoco el reciente éxito de las películas de superhéroes en el universo entrelazado fílmico de Marvel hizo que Steve Ditko abandonara su voluntario retiro, a diferencia de Stan Lee, quien a través de cameos y apariciones mediáticas ha disfrutado de esta nueva moda por los superhéroes de cómic.

La última película sobre Spider-Man fue "Spider-Man: Homecoming" (2017), con Tom Holland como protagonista, aunque ya se está rodando su secuela, "Spider-Man: Far From Home", que se estrenará al año que viene.

Previamente, Tobey Maguire encarnó al personaje cocreado por Ditko en la trilogía dirigida por Sam Raimi y compuesta por las cintas "Spider-Man" (2002), "Spider-Man 2" (2004) y "Spider-Man 3" (2007).

El superhéroe arácnido también fue interpretado por Andrew Garfield en "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014).

La huella de Ditko en la pantalla, al margen de la ya mencionada "Doctor Strange", también incluye "In Search of Steve Ditko" (2007), un documental de la BBC sobre su figura.

Según los medios locales, Ditko nunca estuvo casado y no deja descendencia.