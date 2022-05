¡Esta noche! No te pierdas los Billboard Music Awards

La nueva edición de los Billboard Music Awards llega para premiar a los artistas y producciones más importantes de la música. La gala de premiación se realizará el domingo 15 de mayo y será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 20.00 horas junto a los comentarios de Sebas Pinardi, Flor Coianis, Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento . La cobertura incluirá una previa con el programa Punto de Encuentro, a partir de las 19.00 horas con todos los detalles, pronósticos y datos relevantes de la gran cita de la música. Este preshow será conducido por Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito.

La ceremonia que se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas contará con las presentaciones de grandes artistas como Burna Boy, Latto, Megan Thee Stallion, Rauw Alejandro y Red Hot Chili Peppers.

Al igual que el año pasado, The Weeknd llega con la mayor cantidad de nominaciones (17), entre las que se incluyen Top Artist, Top Male Artist, Top Streaming Song y Top Hot 100 Artist. En tanto, su colaboración con Ariana Grande Save Your Tears (Remix) compite en seis categorías. Aunque se ubica en el quinto lugar histórico de mayores ganadores de los Billboard Music Awards, con 19 galardones en su registro, The Weeknd podría superar a Drake (29) como máximo triunfador en la historia de los premios, quien en esta ocasión suma 11 nominaciones. También podrían escalar a lo más alto de este escalafón Taylor Swift (25) con sus 7 menciones, y Justin Bieber (21), que compite en 13 categorías.

Entre las secciones más relevantes, el Top Artist tiene como candidatos a Doja Cat, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y The Weeknd. Para Top New Artist los aspirantes son Giveon, Masked Wolf, Olivia Rodrigo, Pooh Shiesty y The Kid LAROI. En Top Duo/Group la disputa será entre BTS, Glass Animals, Imagine Dragons, Migos y Silk Sonic.

Las categorías latinas presentan como nominados a Mejor Artista Latino a Bad Bunny, Farruko, Kali Uchis, Karol G y Rauw Alejandro. Bad Bunny, Farruko y Rauw Alejandro compiten por Mejor Artista Latino Masculino, mientras que entre las mujeres la disputa es entre Kali Uchis, Karol G y Rosalía. Calibre 50, Eslabón Armando y Grupo Firme van por Mejor Dúo o Grupo Latino.

No te pierdas los Billboard Music Awards llegan por TNT (español) y TNT Series (en idioma original) el domingo 15 de mayo, a las 20.00 horas.