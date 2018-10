Pancho Saavedra: Me encantaría animar el Festival de Viña

La edición 2019 del Festival de Viña del Mar será la primera de la nueva alianza entre TVN y Canal 13, que involucra que los animadores provengan de ambas estaciones, algo que podría tener a Francisco "Pancho" Saavedra sobre la Quinta Vergara en alguna oportunidad.

Así al menos lo siente el conductor de "Lugares que hablan" y "Contra viento y marea" (ambas producciones de Canal 13), quien afirmó que le gustaría ser animador del evento musical viñamarino, pese a descartar que se haya desencantado con la elección de Martín Cárcamo.

"Nunca me ilusioné. Yo siempre pensé que sería Martín o Sergio (Lagos). Aunque Sergio no, porque ya fue. Pensé que el sucesor natural era Martín, porque siento que tiene mucho carrete, muchos estelares en el cuerpo", dijo Saavedra a La Tercera.

"Yo sé que tengo a mucha gente que me quiere y que hubiese querido que yo esté ahí. Pero en serio que no es una cosa que me haya planteado", agregó el conductor.

"Me encantaría hacer Viña, pero en tres años más. Hoy es el minuto de Martín. Cuando uno tiene una oportunidad así debe estudiar, aprender inglés. Porque creo que un animador que se para en la Quinta Vergara sin saber inglés es impresentable", expresó.

Saavedra fue más allá: "Me encantaría alguna vez ser jurado. Y me gustaría animar, pero en unos años. Lo que sí espero es que no sean animadores perpetuos. Siento que hay otros. Me encantaría ver a la Diana (Bolocco), estar yo".