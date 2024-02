Bombo Fica y el chiste de Slimming sobre Paul Vásquez: "Es desleal"

Bombo Fica es uno de los comediantes más exitosos que han pasado por la Quinta Vergara en las últimas décadas, acumulando tres presentaciones en su currículum.

Su voz es autoridad a la hora de opinar de los números humorísticos de cada Festival de Viña del Mar y este 2024 no fue la excepción. En conversación con Cooperativa Daniel Fica se refirió al arrasador paso de Luis Slimming por Viña, cuya rutina calificó como "un acierto".

Sin embargo hubo un punto negativo a su parecer: el polémico chiste que "Don Comedia" hizo sobre Paul Vásquez, el exmiembro de Dinamita Show. "No me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado", sentenció Bombo Fica.

"Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así", agregói el comediante.

En ese sentido Fica puntualizó que "además el tema es delicado, por último si se ríe de los zapatos del Flaco da lo mismo".