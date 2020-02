Denise Rosenthal se prepara para Viña: Es inevitable que mi show tenga un contenido social

La cantante chilena Denise Rosenthal habló en la previa de su debut en el Festival de Viña, sobre su regreso a la Quinta Vergara y su opinión sobre la conformación del jurado.

"No me siento cómoda opinando sobre la elección del jurado... si bien es cierto que hay rostros que no son músicos, se han esforzado, han estudiado y tienen un opinión y juicio. Tal vez en un futuro se podría complementar otros jurados más técnicos o teóricos", expresó la integrante del grupo que evalúa las competencias folclórica e internacional.

Desde esa ubicación en el jurado, Rosenthal también ha vestido cada noche una polera con el rostro de diversas mujeres estampadas, como la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz y las activistas Elena Caffarena y Macarena Valdés.

"Me sorprendí al buscar y habían mujeres que yo conocía sus nombres pero no sus caras. Creo que eso les pasa a muchas personas. La historia está nebulosa en cuanto a los cambios que realmente han proporcionado mujeres. Me parecía importante poder efectivamente brindarles ese homenaje a muchas mujeres que para mí han sido inspiración", dijo la cantante.

"El show está redondito. Las canciones también comunican algo súper concreto. Mi intención es que sea todo en una sincronía, que no haya nada forzado", adelantó la chilena sobre su presentación.

"La inequidad, la falta de oportunidades, los problemas sociales por los cuales hoy se está exigiendo son cosas que desde hace mucho tiempo se venían cargando... es inevitable que mi show tenga un contenido social. Mi show y lo que yo hago es mi manera de comunicar. He construido mi propia opinión y se hace evidente en mis canciones", afirmó.

Denise Rosenthal se presentará este viernes 28 junto a Ozuna, Noche de Brujas y Pedro Ruminot.