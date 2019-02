El incómodo momento entre Raquel Argandoña y Jani Dueñas

Estaba terminando la conferencia de prensa de Jani Dueñas luego de su fallida presentación en Viña, cuando apareció Raquel Argandoña para preguntarle algo.

"Tengo entendido que la producción te dijo más de cuatro veces si querías retirarte del escenario y tú no quisiste", lanzó la panelista de "Bienvenidos".

Tras eso, la contundente respuesta de la comediante. "No, eso no es real. Yo no tenía contacto con la producción durante el show".

Argandoña insistió, diciendo que "tengo entendido que sí". Y luego le preguntó: "¿pensaste revertir tu rutina para que el público te aceptara?".

"Uno siempre piensa en eso poh Raquel. Si tu estás haciendo tu pega estás tratando todo el tiempo de remarla (...) es como una metáfora deportiva. Cuando uno ve una oportunidad para darlo vuelta, vas a tratar de darlo vuelta, y cuando cachai que no, ahí fue que dije más encima estoy sola y nadie me viene a sacar, que fue un poco el llamado a mis amigos animadores, pero no hice eso antes porque quería hacer lo que yo hago y ver si lo lograba, un desafío para mí", dijo.

Respuesta que trajo una nueva pregunta sobre si pensó en revertir esto. "Mientras lo estaba haciendo, por su puesto que pensé que lo podía revertir, si no, no lo hubiera hecho, querida".

El encontrón: