La RAE aclaró qué significa ser "cabeza de pichí"

La rutina de Felipe Avello traspasó fronteras geográficas y culturales. Primero fue Donald Trump, presidente de EE.UU., quien limitó los comentarios por culpa de una frase del comediante. Ahora la Real Academia de la Lengua Española se refirió al tema.

Un tuitero le preguntó a la RAE "¿Qué significa "cabeza de pichí?", a lo que la entidad dio su explicación académica de este término coloquial que supuestamente el comediante le escribía al mandatario en Instagram.

"Diccionario de uso del español de Chile recoge 'cabeza de pichí' como una locución despectiva que se emplea para referirse a personas de cabello rubio. La voz 'pichí' se emplea en varios países americanos para referirse a la orina", aclaró.

El momento:

