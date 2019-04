Edición aniversario del festival Woodstock fue cancelada

A meses de su realización la organización de la edición aniversario de Woodstock anunció la cancelación del evento.

"Pese a nuestros tremendos nuestros esfuerzos y compromiso no creemos que la producción del festival pueda ejecutrar un evento que valga la pena el prestigio de la marca de Woodstock, además de asegurar la seguridad de los artistas, los asistentes y la producción", aseguraron los financiadores del evento.

Originalmente el festival se iba a realizar 17 y 18 de agosto en Watkins Glen en Nueva York, recinto que también preocupó a los organizadores por sus dimensiones.

En el cartel de Woodstock estaban incluidos bandas como The Killers, Miley Cirus, The Lumineers, The Black Keys, Greta van Fleet, Portugal the Man, Jay-Z, Imagine Dragons, Cage the elephant, Courtney Barnett, además de clásicos como Robert Plant, Santana, David Crosby y John Fogerty, entre otros.