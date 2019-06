Medio brasileño asegura que Guns N' Roses encabezará Lollapalooza 2020

El medio brasileño Destak Journal, conocido por adelantar varios de los mega conciertos que se realizan en Sudamérica, aseguró que la banda Guns N' Roses encabezará la próxima edición del festival Lollapalooza.

De acuerdo al portal existen dos fuertes rumores sobre la presentación de Axl Rose y compañía: un espectáculo centrado en el nuevo disco que trabajan desde el año pasado o una representación íntegra de "Use your Illusion", el disco doble que lanzaron en 1991.

Todo dependerá de la agenda del grupo durante el segundo semestre de este año cuando continúen su gira "Not In This Lifetime" por Estados Unidos.

Aún no existe fecha confirmada para Lollapalooza Brasil, aunque Destak indica que debería realizarse a fines de marzo o comienzos de abril.

Quien sí reveló su fecha fue la edición argentina del festival, la cual se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de marzo. Pese a que la versión chilena no ha entregado novedades de cara a 2020, su fecha de realización podría ser similar considerando que en los últimos años el evento se ha realizado en paralelo entre Chile y Argentina.