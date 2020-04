El complejo momento de los comediantes: no hay shows ni apoyo

A diferencia de los actores y músicos, los humoristas no tienen una entidad corporativa que cuente con una personalidad jurídica que los respalde. No existe un "Chile humoristas" como "Chile Actores" o no tienen la ayuda que los músicos encuentran con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a pesar de diversas iniciativas durante años. Ahora en tiempos de cuarentena por la crisis sanitaria, lamentan que no hayan podido concretarlo.

Con la actividad frenada, la situación se ha puesto compleja para un gran número de comediantes. "Estamos igual que todo el país, en la incertidumbre total, con la esperanza que pase luego pero no va a pasar luego, es muy complicado", comenta a Cooperativa Mauricio Medina.

El "Indio" cuenta que algunos han intentado reinventarse con shows online pero que estos no dejan tanto dinero. "Siempre hemos sido los damnificados fantasmas de todas las contingencias, el que siempre sale perjudicado es el artista", relata.

Para Juan Carlos Meléndez, el escenario actual es muy complicado. "Los humoristas y comediantes como una gran mayoría de chilenos independientes que trabajamos en el mundo de la entretención y cultura que boleteamos, estamos sin ingresos y vamos a estar mucho tiempo sin presentaciones y sin apoyo de ningún tipo".

Bajo ese punto, el "Palta" recalca que como gremio han fallado a la hora de crear una entidad que los respalde. "Los humoristas no contamos con una entidad corporativa que cuente con una personalidad jurídica que nos respalde como institución para poder postular a algunos beneficios que el Ministerio de Cultura tiene a disposición a diferentes actores de las artes plásticas, escénicas , musicales , literarias, etc.", cuenta.

En ese sentido, esboza una crítica. "El gremio de los comediantes ha sido muy poco serio para organizarse. Un mal chiste que hoy nos está pasando la cuenta. Hace años atrás lideramos con Ricardo Meruane formar una 'Corporación del humor', financié de mi bolsillo todo el proceso de creación de dicha institución en abogados y trámites que exigen para constituirlas, hubo reuniones y consultas que terminaron en nada producto de diferencias de criterios y el peor enemigo de un artista, el ego".

Problemática de la que también se refirió Medina. "Falta de voluntad, nunca se ha logrado unificar a todos los comediantes, primero por ego y segundo por voluntad de cada uno. Esperemos que en algún momento poder lograrlo, juntando a las generaciones nuevas con los clásicos".

La unificación

Dentro de esa arista, el "Indio" aboga por un unión entre humoristas de la vieja escuela como él, el "Palta" Meléndez, Coco Legrand, Bombo Fica, con los más nuevos como Felipe Avello, entre otros.

En la sabia joven se encuentra Fusión Humor, quienes vienen de triunfar en el Festival de Viña del Mar. "El tema del respaldo jurídico hacia los humoristas es algo que se viene planteando do hace años de parte de humoristas más antiguos. Con Mauricio siempre hablábamos acerca de esto y cómo poder llegar a conformarnos como gremio. Post estallido social se intentó llevarlo a cabo. Lamentablemente al ser tantos, entre nuevos y antiguos hay poca conexión y eso ha dilatado el tema me parece. Por lo demás hay que buscar la manera de lograrlo, quizás posterior a esto sea viable y posible", señala el "Rulo".

Sobre esta arista, fue claro. "Creo que es tarea de todos hacerlo y buscar la consolidación de las ideas antes planteadas".

Rulo contó además que tras Viña tienen un pequeño sustento económico, aunque con matices. "Gran parte de lo que ganamos ahí, lo invertimos también, trabajamos con un equipo de 17 personas y teníamos la idea de recuperar lo invertido en marzo, abril y eso no se pudo, dadas las circunstancias actuales".

Sobre lo que viene para el gremio, Juan Carlos Meléndez sostiene que no será nada de fácil. "He hablado con muchos colegas y me dicen qué podemos hacer como agrupación y es muy poco probable que tengamos algunos beneficios por nuestra falta de organización y unión, somos 335 comediantes en Chile entre humoristas y exponentes del stand up que no tienen ningún tipo de ayuda, estamos muy mal y con futuro desastroso".

"Ojalá que todos podamos unificarnos de alguna forma y hacer que sea un gremio más fuerte. También invito a los canales de televisión que abran sus puertas para que dejemos caer una idea como esta", cerró Mauricio Medina.