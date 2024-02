Jorge Alis acusa censura: no lo dejaron salir en Juntos Chile se Levanta

Anunciado como uno de los humoristas de la jornada, finalmente Jorge Alis no se presentó en Juntos Chile se Levanta que se realizó en Movistar Arena.

El argentino estaba anunciado como uno de los nombres del evento y se presentaría en el bloque 2, como uno de los últimos actos previo al cierre de Polimá Westcoast.

Sin embargo, el cantante de "Ultra solo" apareció sobre el escenario pasada la 1:30 de la madrugada y puso fin al evento artístico, que cerró con un cómputo de más de 5 mil millones de pesos.

¿Qué pasó con Jorge Alis?

El espectáculo solidario llegó a su fin poco antes de los 2 de la mañana y no hubo referencia ni explicación sobre la ausencia del humorista argentino.

El propi Alis subió un video a su Instagram en el que está en los estacionamientos del Movistar Arena y explicó que la organización al parecer "no leyeron el guion" y le dijeron que habían "ciertas cosas que no se podían decir en televisión".

"Teníamos crítica social que parece que no servían", dijo el argentino, que además afirmó que "es una mierda que no se puedan decir cosas y que haya censura. Veníamos a apoyar y al final no se pueden decir cosas no sé por qué".