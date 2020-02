Óscar Gangas fue pifiado en festival por chistes sexuales

El humorista Óscar Gangas fue pifiado en el Festival El Cantar del Diguillín, en la comuna de El Carmen, región del Ñuble, por los asistentes a quienes no les casuó gracia su rutina.

En un video se ve la actuación de Gangas, quien sobre el escenario le preguntó al público: "No entiendo, si estamos compartiendo gratuitamente. ¿Me van a tirar una piedra? No weís. No entiendo, cuál es el tema". La piedra fue en alusión a lo que le pasó al Huaso Filomeno.

"El motivo por el cual la gente se molestó fue que (Gangas) comenzó a contar chistes homosexuales. Luego subió de tono llegando a ser grotesco, incluso explícito", dijo Daniel Lincón, quien estaba en el evento, a CHV Noticias.

"Era un festival donde habían niños. La gente le pidió que cambiara la rutina, pero el se puso muy agresivo", denunció.

En sus rutinas, este comediante ha recurrido a chistes de ese tipo para "prender" al público, tal como ocurrió en el Festival de Viña 2011, donde apeló a historias de "curaditos" y homosexuales para llegar al monstruo.

Con esto, Gangas se suma a las funas sufridas por el Huaso Filomeno y Che Copete, quienes fue abucheados por el público en las últimas semanas debido a distintos motivos. Kike Morandé también fue atacado sobre el escenario.

El video, entregado a CHV por un cazanoticias: