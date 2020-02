Pato Pimienta ya lo había anticipado en su rutina en el festival de Olmué: este lunes publicó "Today to go", una versión en inglés chamullado del clásico de Américo. "Ayam Norteamérico", comienza el ariqueño en un tema cuyo estribillo dice "Today ToGo ToGo ToGo ToGo, the ruler an the pencil and the table an the buk".

