Pedro Ruminot denunció discriminación en campaña publicitaria

El comediante Pedro Ruminot denunció que fue contactado para una campaña publicitaria que contaba con un mensaje discriminatorio y racista.

El ex "Club de la Comedia" explicó en su cuenta de Instagram que "el comercial se trataba sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era 'mino' poniendo gestos y caras de burla".

"Lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca, su apariencia iba a cambiar", reflexionó Ruminot.

El humorista dijo que aceptó asistir a las grabaciones de la campaña debido a que no había tenido acceso al guión previamente. Al enterarse de la actuación que debía realizar, "les dije que no, que no haría eso, que me parecía una falta de respeto".

"Les dije que no me importaba perder tanta plata, pero que la dignidad era más importante y no podía ser parte de algo así. No se si hice bien o debí aceptar la plata callado pero sentía que debía hacer la diferencia. Me sentí mal porque quizás debí ser más duro con ellos y no tan educado como lo fui para explicarles varias veces que estaban haciendo una campaña asquerosa y racista", agregó.

El actor aprovechó de enviar un mensaje a las personas "para cambiar estos paradigmas y para que la sociedad sea más real aceptándonos a todos y dejar de promover que unos son mejores que otros solo por su aspecto".

"Por último, métanse su plata por el orto amigos del comercial", remató Ruminot.