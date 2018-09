María Elena Swett habló de su inminente salida de TVN

A la actriz María Elena Swett se le acaba el contrato en TVN el 30 de septiembre y no se sabe si renovará su vínculo tras 10 años de trabajo. En "Intrusos", Swett dejó el tema en suspenso.

"Yo todavía no salgo de TVN, estoy contratada hasta fines de septiembre", dijo escuetamente, jugando al misterio. El asunto es que el mes se termina el domingo y su futuro es incierto.

"Por ahora estoy contratada hasta fin de mes. Trabajo hay, gracias a Dios, pero ahora yo estoy contratada en el canal y estoy bien. Me han llamado harto, estoy tranquila, no quiero referirme a mi salida porque todavía no ha sido", afirmó.

"Yo estoy con la camiseta puesta de TVN todavía (risas), mientras esté ahí yo tengo mi responsabilidad puesta en el canal. Proyectos hay, pero para más adelante. En octubre hablemos", dijo al programa de La Red.

La actriz aseguró que le han llegado ofertas desde otros canales para contratarla, aunque no las ha estudiado. "Siempre hay tentaciones de trabajo, pero yo no las miro hasta que llegue el momento. En octubre se podrá decidir", remató.

