Renca: Hombre le disparó a un conocido y después lo llevó al hospital

Un hombre falleció tras recibir un disparo en el tórax durante una discusión en la comuna de Renca, para luego ser llevado a un centro de salud por el mismo victimario.

El hecho ocurrió en el sector de calle Hanga Roa con pasaje Los Moáis, donde la víctima sostuvo una discusión con un sujeto conocido, lo que derivó en el uso de un arma de fuego de fabricación artesanal.

Según los antecedentes preliminares, el disparo impactó en la zona torácica de la víctima, que cayó gravemente herida. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo particular por el propio imputado hasta el SAR de Renca, donde falleció mientras recibía atención médica.

Carabineros informó que el incidente se produjo en el domicilio del imputado. Tanto la víctima como el agresor se conocían previamente y ambos mantenían antecedentes penales.

El capitán Luis Pérez Muñoz, comisario subrogante de la Séptima Comisaría de Renca, señaló que "se produce una riña entre ellos, donde el imputado ingresa al domicilio, extrae un arma de fuego y le dispara a su conocido en la altura del tórax", agregando que "es el mismo imputado quien traslada a la víctima" al centro asistencial.

Tras las diligencias investigativas, el sujeto confesó el crimen, fue detenido y se incautó el arma de fuego de fabricación artesanal utilizada en el homicidio. El caso quedó en manos del Ministerio Público.