A los 59 años muere Andy Rourke, bajista de The Smiths

El bajista de la banda británica The Smiths falleció después de cursar un cáncer de páncreas, según informó un compañero de banda.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas", comunicó el exguitarrista del grupo, Johnny Marr.

"Andy será recordado como un alma bondadosa y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música", agregó sobre el músico, quien murió a los 59 años.

Asimismo, escribió "pedimos privacidad en este triste momento".

Después de la disolución de los Smiths en 1987, Rourke, tras trabajar durante cinco años con la banda, pasó a tocar con el proyecto solista de su líder, Morrissey. El oriundo de Manchester formó en 2005 el supergrupo Freebass junto a grandes músicos como Peter Hook, de New Order y Mani, de Stone Roses.

El artista también llegó a grabar Sinead O'Connor, los Pretenders, Ian Brown y Dolores O'Riordan, de Cranberries.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz