A los 68 años falleció Jorge Santana de los "Santana Brothers"

El músico Jorge Santana, hermano menor del famoso guitarrista Carlos Santana, falleció a los 68 años de edad por causas naturales.

Así lo confirmó a TMZ su representante, John Regna, quien dijo que murió este jueves.

Este guitarrista inició su incursión en la música cuando con su familia llegaron a Estados Unidos, siendo parte de diversas bandas escolares con el blues como principal motivación. Tras eso vino Malo, grupo que se hizo conocido por el tema "Suavecito" en 1972.

Jorge realizó dos discos solistas con el sello Tomato Records, "Jorge Santana" e "It's All About Love".

Tras años alejados de la música, realizó una gira junto con Carlos y en 1994 grabaron el disco "Santana Brothers", en compañía de Carlos Hernández.