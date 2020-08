A los 72 años falleció el destacado productor de rock, Martin Birch

Pesar en el mundo de la música tras el fallecimiento de Martin Birch, destacado productor británico de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath y Deep Purple.

La noticia fue confirmada por David Coverdale, vocalista de Whitesnake. "Con un profundo dolor, acabo de verificar que mi querido amigo y productor, Martin Birch, falleció. Él fue parte importante de mi vida, ayudándome de la primera vez que nos conocimos hasta que grabamos el Slide It In. Mis condolencias a la familia, amigos y fans", escribió en su cuenta de Twitter.

Dentro de los álbumes más importantes en los que trabajó, se encuentra "Machine Head" de Deep Purple; "Heaven and Hell" de Black Sabbath; "Rising" de Rainbow y gran parte de los clásicos de Iron Maiden, con quienes se retiró tras "Fear of the Dark".

Por el momento, se desconoce los detalles de la muerte del también ingeniero en sonido, quien falleció a los 72 años.

It is with a very heavy heart I’ve just had verified my very dear friend & producer Martin Birch has passed away...Martin was a huge part of my life...helping me from the first time we met through until Slide It In...Mt thoughts & prayers to his family, friends & fans...💔💔 pic.twitter.com/J4UyDiG9zR