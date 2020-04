A los 81 años de edad murió Bill Withers, la leyenda del soul de Virginia

Bill Withers, el legendario cantante de soul nacido en Virginia conocido por éxitos como "Lean on Me", "Use Me" y "Ain't No Sunshine", murió el pasado lunes en Los Ángeles a los 81 años de edad.

El fallecimiento del cantante fue anunciado por su familia en un comunicado, que dijo que Withers sufrió "complicaciones cardíacas".

Withers tenía 30 años cuando lanzó su primer álbum, "Just as I Am", en 1971, que incluía "Ain't No Sunshine", tema que llegó al Top 10 de Billboard. Pero su reconocimiento llegó con "Lean on Me", himno de amistad y que ha sido reversionado por nombres como Tina Turner, Michael Bolton y Bonnie Tyler.

"Use Me" (1972), "Lovely Day" (1977) y "Just the Two of Us" (1981), fueron otros éxitos de su carrera hasta que en 1985, con el álbum "Watching You Watching Me", dejó de grabar e interpretar. En 2015 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, presentado por Stevie Wonder.