Adiós a una leyenda: Eddie Van Halen muere a los 65 años

A los 65 años falleció el músico estadounidense y fundador del grupo Van Halen, Eddie Van Halen, tras una larga batalla contra el cáncer de garganta.

Según confirmó TMZ, el deceso del artista se produjo este martes en un hospital de Santa Mónica, California, donde se encontraba acompañado de su esposa.

De acuerdo al equipo médico que atendía a Van Halen, el cáncer de garganta que le fue diagnosticado hace casi una década se había expandido hacia su cerebro en los últimos días, por lo que su salud había experimentado un empeoramiento.

A fines de los 70 y comienzos de los 80, Eddie Van Halen alcanzó la fama mundial junto a la banda. Además de éxitos como "Jump", "Panama" y "Eruption", el músico destacó por su virtuosismo e histrionismo a la hora de tocar la guitarra. De hecho, la revista Rolling Stone lo consideró como uno de los mejores 10 guitarristas de la historia.

En los últimos años Eddie Van Halen fue el principal impulsor de la carrera de su banda junto a su hermano Alex y su hijo Wolfgang, realizando diversas reuniones con Sammy Hagar y David Lee Roth, las dos voces más insignes del conjunto. El último disco de Van Halen, titulado "A Different Kind of Truth", se estrenó en 2013.

"No puedo creer que tenga que escribir esto", dijo su hijo Wolfgang Van Halen en redes sociales informando el deceso de su padre. "Fue el mejor padre que pude haber tenido, todos los momentos que compartí con él sobre el escenario y fuera de él fueron un regalo", agregó.

"Estoy destrozado. Eddie no solo era un dios de la guitarra, también era un alma hermosa", escribió Gene Simmons, el líder de Kiss, en su cuenta de Twitter.

