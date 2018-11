Rolando Jiménez por dichos de Alberto Plaza sobre niños trans: "Su estrategia es siniestra y perversa"

Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), respondió este jueves en Cooperativa a los dichos del cantante Alberto Plaza respecto a la transexualidad, catalogándolos de una expresión de "intolerancia, ignorancia, prejuicios, caricaturas y desconocimiento" y llamando a "tener mucho cuidado con estos discursos".

"En el tema del transgénero hay un asunto donde hay una distorsión de la autopercepción: la persona que percibe a sí misma como que tiene otro género del que tiene, está teniendo una alteración de la percepción, percibe algo que no es", dijo Plaza la semana pasada en Una Nueva Mañana, mientras hablaba de su nuevo libro, "Claro que no da lo mismo".

"Es una canallada enseñar a niños normales que la transexualidad es algo normal y que, si quieren, mañana se pueden cambiar de sexo", agregó el músico.

"Creo que Daniela Vega se percibe a sí misma como mujer, y no me puede obligar a mí a que yo tenga la misma percepción. Yo voy percibir lo que yo veo, y no lo que ve ella. Yo veo un hombre que está haciendo un rol de mujer", añadió el cantautor.

"Estas son expresiones de la intolerancia, de la ignorancia, de los prejuicios, de las caricaturas y del desconocimiento", dijo hoy al trasnoche de Cooperativa Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, tras una jornada marcada por la promulgación de la Ley de Identidad de Género.

[Audio] Rolando Jiménez por promulgación de la Ley de Identidad de Género: "Se cerró un ciclo" #CooperativaAM https://t.co/8GzczUqkOi pic.twitter.com/7cA6gsRktD — Cooperativa (@Cooperativa) November 29, 2018

Además, acusó al músico de un "uso oportunista de una situación coyuntural" de las personas trans, recordando que "él está promoviendo un libro y necesitaba generar una expectación y ruido comunicacional" y que "lo más probable es que ni siquiera él crea totalmente (sus dichos)".

"(Alberto Plaza) tiene una estrategia comunicacional que me parece siniestra, perversa y que habla de lo mala persona que puede ser alguien en función de intereses espurios", enfatizó.

Además, Jiménez pidió "tener mucho cuidado con estos discursos": "¿Qué pasa con un niño o adolescentede siete, 10, 12 o 14 años que escucha frases como las que dijo el señor (Alberto) Plaza? Los conflictos que eso le genera, la disonancia comunicacional emotiva, afectiva que eso le provoca a un menor trans que está en proceso de asumirse puede ser dramático".