Alejandro Sanz: Lo que hizo Miguel Bosé fue muy desafortunado

Fuertemente ligado a la crisis venezolana, participando de actividades como el Venezuela Aid Live que se desarrolló en la ciudad colombiana de Cúcuta, Alejandro Sanz habló de la situación en dicho país y aseguró que "mi deseo es que todo esto se resuelva de la forma más pacífica posible y que ese pueblo deje de sufrir, lleva muchos años sufriendo".

El español señaló a La Tercera que "Chile, España, todos hemos pasado por etapas complicadas en nuestra historia, en las que ha habido escasez de libertad, de alimentos y medicinas. Esta es una cuestión puramente humanitaria y no podemos cerrar los ojos ante eso, más allá de las aspiraciones y los compromisos políticos que cada uno tenga".

Preguntado sobre los dichos de Miguel Bosé en el Aid Live contra la ex presidenta Michelle Bachelet ("Ven aquí, mueve tus nalgas de una vez y haz valer la autoridad que tienes"), Sanz señaló que "lo que hizo en su momento fue muy desafortunado, él mismo lo reconoció y pidió disculpas".

"Cada uno es responsable de cómo intenta ayudar. Desde luego esa campaña no es mía ni tengo absolutamente nada que ver, porque creo que Bachelet no es parte del problema. Las Naciones Unidas tienen una forma de actuar políticamente en la que no es fácil que un miembro de su opinión sin tener el consenso de mucha otra gente. Es un organismo muy complicado. De hecho, por eso Naciones Unidas no funciona como tal. Realmente no está cumpliendo la función que le corresponde, porque es inmanejable. O sea, desde el momento en el que hay países que pueden vetar cualquier resolución, ya con eso le quitas toda la validez. Entonces, creo que cargar todo sobre una persona, no es... Lo he hablado muchas veces con Miguel, a quien respeto y quiero muchísimo. Cada uno es responsable de sus decisiones y de cómo las lleva a cabo, y desde luego no comparto esa forma", señaló Sanz.

La entrevista de Sanz a La Tercera fue en el marzo del lanzamiento su nuevo álbum titulado "#El disco" y la preparación del tour, llamado "La Gira".