Andrés Calamaro: Queen es el grupo más inflado de la historia

En medio de la conmemoración de los 35 años del megaconcierto Live Aid donde participó Queen, Andrés Calamaro quiso ser parte con una controvertida opinión.

A través de su cuenta de Twitter, el músico argentino dijo que "Queen está muy inflada y con esteroides...".

Tras eso, una lluvia de respuestas y argumentos del intérprete para explicar su punto. En uno, sostuvo que la banda está entre los cien mejores grupos de Inglaterra, nombrando artistas que para él son mejores.

Dentro de esa lista incluyó a Black Sabbath, Iron Maiden, The Clash, The Rolling Stones, The Cure, Led Zepellin, The Beatles, The Who, Genesis, entre varios más.

"Queen es una banda top ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas. Si tomamos en cuenta que sus discos más interesantes están grabados antes de 1980, y la extraña vigencia que tienen en el público no específicamente rockero... Para no entrar en asuntos sensibles como la empresa multimillonaria que son", fue otro de sus dichos.

Finalmente, sostuvo que la muerte de Freddie Mercury los consolidó como leyendas, porque los discos eran flojos.

Sus dichos generaron un álgido debate en redes sociales, con varios criticando su postura.