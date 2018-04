Arctic Monkeys confirmó el debut de su nuevo disco

Cinco años tuvieron que pasar para que la banda Arctic Monkeys decidiera lanzar un nuevo trabajo discográfico, el que ahora tiene su fecha de debut confirmada.

"Tranquility Base Hotel & Casin" verá la luz el próximo 11 de mayo, para todo el mundo, en las diversas plataformas digitales.

Este será el sexto álbum de los ingleses, después de que en 2013 presentaron "AM". La placa fue grabada en Los Angeles, París y Londres, contando con la producción de James Ford y Alex Turner.

Estas son las canciones con las que contará "Tranquility Base Hotel & Casin":

Star Treatment

One Point Perspective

American Sports

Tranquility Base Hotel & Casino

Golden Trunks

Four Out Of Five

The World's First Ever Monster Truck Front Flip

Science Fiction

She Looks Like Fun

Batphone

The Ultracheese

Además, la banda liberó un pequeño clip promocional:

Esta es la portada definitiva del disco: