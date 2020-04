Bad Bunny rompe el silencio por colaborador acusado de abuso sexual

El cantante Bad Bunny habló sobre las acusaciones de abuso sexual contra uno de sus más estrechos colaboradores, y sostuvo que "en mi vida personal y equipo de trabajo no hay espacio para estas conductas".

El hombre en cuestión es Jesús Hernández, un rapero apodado El Chucheto que es acusado de violación y abuso sexual por varias mujeres a través de chat anónimos difundidos en Twitter.

Con estos testimonios a la luz los dardos apuntaron a Bad Bunny por su relación laboral y de amistad que guardaba con El Chucheto. Pese a ello el intérprete de "Vete" expresó su apoyo a las víctimas a quienes instó a que "sigan exponiendo a todos sin miedo, nunca se queden calladas".

"No es fácil enterarse por Twitter que gente que ha sido cercana a ti hacen este tipo de cosas, cosas contra las que trato de luchar o por lo menos aportar un granito", agregó.

Las acusaciones contra El Chucheto son graves. Incluso, uno de los casos asegurá que el sujeto tocaba a sus alumnas cuando hizo clases en en la escuela secundaria Robinson School en Puerto Rico. "La primera vez que tuvimos sexo, yo no quería. Era mi primera vez. Yo le dejé saber que no quería, pero no le importó, estaba borracho y arrebatado", cuenta otro de los mensajes.

"Las decisiones y acciones de cada persona son individuales y yo por mi parte vivo tranquilo porque sé quien soy y me causa mucha vergüenza e incomodidad ver mi nombre rondando por estos temas. No es justo, mi mano está muy, pero muy lejos de esto", concluyó el reggeatonero.

El Chucheto ha colaborado en los dos discos que ha editado Bad Bunny y en algunos de sus videoclips, como el del sencillo "¿Quién Tu Eres?".