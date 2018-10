Bajista de Paralamas adelantó cómo será su show en Chile

Os Paralamas do Sucesso vuelven a Chile para presentar su disco "Sinais do sim", lanzado en 2017. Bi Ribeiro, de 57 años, es el bajista de una de las bandas más respetadas y reputadas de la música brasileña.

Él, Joao Barone y Herbert Vianna están juntos desde 1982, teniendo su época más popular en nuestro país en los años 90', con temas como "Uma brasileira", "Coche viejo" y "Dos margaritas".

Ribeiro habló con Cooperativa sobre el espectáculo que darán este martes 9 de octubre en el Nescafé de las Artes, y que se centra en "Sinais do sim", aunque sin dejar de lado sus clásicos.

"Es un concierto que fue generado a partir del nuevo disco que sacamos hace un año. Tenemos algunos temas nuevos y otros que no tocamos hace tiempo. También vamos a tocar las cosas más conocidas, que nos hicieron llegar hasta acá", contó Ribeiro.

"Es un concierto distinto, con temas que nunca hubiéramos tocado en vivo como 'A outra rota' ("La otra ruta"), que en la grabación original el que toca el piano es Fito Páez. Hay muchas canciones para tocar, tenemos tantos discos", agregó.

En "Sinais do sim" hay un homenaje a Gustavo Cerati, con un cover de "Cuando pase el temblor", del disco "Nada Personal" (1985), de Soda Stereo.

"Es un tema significativo para nosotros cuando comenzamos a salir de Brasil. Ese tema era muy conocido y quedó marcado. Cuando supimos lo que le pasó a Cerati decidimos hacerle este homenaje. El arreglo es bien distinto", detalló Ribeiro.

Sobre la longevidad de la banda, Ribeiro dijo que "tenemos una afinidad muy grande, de vida, de amistad. Nos encantan las mismas cosas y estar juntos para tocar, con instrumentos nuevos, música nueva. Nuestro manager también está desde el comienzo".

En el ámbito político y las elecciones presidenciales que vivirá Brasil este fin de semana, Ribeiro dijo que "hay muchos candidatos presidenciales, aunque con dos frentes: pro Lula y anti Lula. Los que van a votar por Bolsonaro es más para hacerlo contra Lula que por el candidato mismo. El país se dividió, con una tensión muy grande, nadie sabe qué va a pasar".

"Para mí ya es suficiente lo que hizo el Partido de los Trabajadores, de Lula, yo no quiero más de eso, hubo mucha corrupción. Me gustaría algo distinto, cambiar, pero Bolsonaro es muy radical, militar, habla de armas, dictaduras y esas cosas. No sé qué va a pasar, como mucha gente acá".