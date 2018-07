Beyoncé y Cardi B acapararon nominaciones a los premios MTV VMAs

La rapera Cardi B y el dúo de hip hop The Carters, formado por la pareja de estrellas Beyoncé y Jay-Z, copan las nominaciones a los premios MTV Video Music Awards que se celebran el próximo mes de agosto en Nueva York, según anunció este lunes el canal de televisión.

Cardi B, estadounidense de origen dominicano, es la favorita y acumula diez nominaciones, entre ellas para las categorías de Video del año y Canción del año, por su colaboración con Bruno Mars en el tema "Finesse", pero también para Artista del Año y Mejor nuevo artista.

Con ocho candidaturas, The Carters le disputará el mejor video del año con la canción "APES¿¿T", que también opta a Mejor Colaboración, Mejor Hip Hop y otras categorías profesionales dedicadas a la dirección de arte, la coreografía y la cinematografía.

Coinciden con siete nominaciones el cantante de R&B Childish Gambino ("This is America") y el rapero canadiense Drake ("God's plan"), ambos con papeletas para los premios de Video con Mensaje, Video del año y Mejor dirección.

Otros favoritos del certamen son Bruno Mars, junto con las cantantes Ariana Grande y Camila Cabello, que aspiran a cinco galardones.

En cambio, estrenan su nombre como nominados en esta edición Dua Lipa, Hayley Kiyoko, Jessie Reyez o Post Malone, este último en la categoría de Artista del año.

Además de Cardi B, The Carters, Childish Cambino y Drake, pueden alzarse con el premio a mejor video Ariana Grande ("No tears left to cry") y Camila Cabello ("Havana", junto a Young Thug).

Los MTV Video Music Awards se entregarán el próximo 20 de agosto en una gala en el Radio City Music Hall de Nueva York, la histórica sala donde que acogió por primera vez estos premios en 1984.