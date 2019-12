Billie Eilish debuta como directora y Apple quiere estrenar su documental

La joven cantante Billie Eilish debutó este jueves como directora al estrenar su propio videoclip para el tema "xanny", sobre el que tuvo todo el control creativo, al tiempo que se conoció que el gigante Apple estaría dispuesto a pagar más de 20 millones de dólares por un documental sobre su carrera.

El lanzamiento del primer videoclip dirigido por la artista llega semanas después de que Eilish hiciera historia al convertirse, a sus 17 años, en la artista más joven en ser nominada a las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.

"Estoy muy emocionada de compartir mi debut como directora. La imagen es muy importante para mí, y me enorgullece estar en una posición desde la que puedo presentar mi visión creativa exactamente como la quiero. Gracias a todos los que han confiado en mí", dijo la artista en un comunicado.

Ellish debutó este año con su primer disco "When We Fall Sleep, Where Do We Go?", del que se desprende "xanny", un trabajo que además de lograr éxito comercial y aclamación de la crítica también ha sido nominado a álbum del año en los Grammy.

Junto a esa categoría, Ellish también es candidata a canción del año, grabación del año (estas dos por "Bad Guy") y mejor nuevo artista, en la que competirá contra el fenómeno español de Rosalía.

Por su parte, el imparable éxito de la cantante ha inspirado un documental sobre su carrera ante el que el gigante tecnológico Apple ha mostrado interés.

Según medios de comunicación especializados como The Hollywood Reporter, la compañía estaría dispuesta a pagar más de 20 millones de dólares por los derechos de esta producción, un dato que Apple aún no ha confirmado.

El documental, que ya se ha grabado bajo la dirección de R.J. Cutler y la discográfica Interscope Records, narra la vida de la cantante y compositora en su ascenso al estrellato tras el lanzamiento de su álbum debut en marzo de este año.

Para el documental, Cutler tuvo acceso a los momentos privados de Eilish con su familia y detrás de los escenarios.