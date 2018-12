Blue Mary defendió el polémico video censurado de Dash

Este jueves, Dash, Ougi y Big Angelo publicaron en Youtube su nuevo single "Chulo", un tema urbano donde abunda el twerking y las mujeres meneándose sobre una micro amarilla.

A los pocos minutos, Youtube borró el clip por violar sus políticas de contenido. Los autores reclamaron contra sus "enemigos" que denunciaron el video en el sitio de Google. Ahora, fue el turno de Mary Almazábar.

La cantante, intérprete de "Qu33n", publicó varios videos en su Instagram para manifestar su malestar por el hecho que afecta a su pareja, Dash, y a sus compañeros de música. "Estoy súper triste, cabros y cabras", comenzó.

"Qué fome ver que nuestros propios compatriotas sean así, que haya tanta envidia. Yo puedo tenerle mala a alguien pero jamás me voy a meter a denunciarles un video. Porque eso es maldad. Mi tranquilidad es que yo creo en Dios, full, creo en la energía a morir y tarde o temprano el que obra mal cae por su propio peso", detalló.

"Lo único que tiene el video es twerk, con puras chicas que bailan, con su consentimiento y ni siquiera sin ropa. Con short, muy normal. Obviamente, alguien denunció el video. Tal vez varios", dijo Almazábar.

Por último, dejó un mensaje a los que la cuestionan. "Para todos los que me dicen 'tú que eres tan feminista, cómo te gusta un video así'. Cabros, yo bailo moviendo el culo y me encanta. ¿Qué tiene de malo? Me gusta verme rica, sentirme bien", remató.

El video que no está en Youtube: