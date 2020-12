Más de 600 canciones: Bob Dylan vende su catálogo completo a Universal

El cantautor Bob Dylan firmó esta semana uno de los contratos más valiosos en la industria de la música: según detallan medios estadounidenses el músico vendió su catálogo musical completo a la disquera Universal.

Se tratan de más de 60 años de carrera y 600 canciones que en 2016 le permitieron ganar el Premio Nobel de Literatura, aumentando exponencialmente el valor cultural y monetario de su trabajo. De acuerdo a The New York Times, el acuerdo con la multinacional superó los 300 millones de dólares y se convirtió en la adquisición más grande de la industria musical a un artista solista.

"Representar el trabajo de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser subestimada, es un privilegio pero también una responsabilidad", Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group.

El acuerdo incluye la totalidad de los derechos de la música de Bob Dyaln, desde su primer tema "Blowin' in the wind" hasta el disco que lanzó este año titulado "Rough and Rowdy Ways". Por otro lado, las composiciones que el estadounidense realice en el futuro no fueron integradas en este contrato.