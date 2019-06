Brian Wilson suspende conciertos debido a problemas mentales

Brian Wilson, el ex líder de The Beach Boys, pospuso una gira por Estados Unidos programada para comenzar este viernes debido a que se siente "mentalmente inseguro".

En un comunicado, Wilson dijo que había "estado viviendo con una enfermedad mental durante muchas décadas. Hubo momentos en los que era insoportable, pero con los médicos y los medicamentos he podido vivir una vida maravillosa, saludable y productiva".

Wilson se sometió a una cirugía en la espalda y luego de eso se sintió extraño. "Me ha dado bastante miedo por un tiempo. No me sentía como yo. Mentalmente inseguro, así es como lo describiría", afirmó.

"He estado luchando con cosas en mi cabeza y diciendo cosas que no quiero decir y no sé por qué. Es algo con lo que nunca he tratado antes y todavía no podemos resolverlo del todo", confesó.