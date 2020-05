Chileno Alain Johannes estrena canción y anuncia nuevo álbum

El músico chileno-estadounidense Alain Johannes anunció este 1 de mayo el lanzamiento de su tercer disco solista titulado "Hum" y estrenó el primer adelanto de la placa.

"Este disco era algo que en lo que me venía esforzando hace tiempo y que necesitaba comunicar. Salir de un periodo de dificultades fue liberador. Perdí gente que era muy cercana a mi", dijo a Blabbermouth el artista sobre la inspiración de este álbum, que radica en las muertes de su esposa Natasha Shneider en 2008, de su tío Peter Rock en 2016 y su padre, el cantante Danny Chilean poco tiempo después de su reencuentro.

El primer sencillo del disco también lleva por nombre "Hum", que significa "tarareo" en español. Al respecto, el ex Queens of the Stone Age indicó que "es como algo misterioso, que cuando paras y escuchas el silencio de la naturaleza, está ahí, debajo del umbral de la audición".

"Es un documento de cómo es mi vida ahora", agregó sobre este disco que tendrá 10 nuevas canciones.

"Hum" será editado el próximo 31 de julio a través de Ipecac Records, la compañía creada por Mike Patton (Faith no More).