Cypress Hill realizará un concierto filmado en 360

La agrupación Cypress Hill presentará sus grandes éxitos en un formato en vivo este viernes, el cual tiene como principal novedad el haber sido filmado en 360 grados.

Será la primera que la banda toque en medio de esta pandemia por el Covid-19, en un concierto que se transmitirá este viernes 19 de junio a través de la aplicación MelodyVR.

"Definitivamente queríamos brindarles una experiencia única con este espectáculo íntimo", señaló el grupo mediante un comunicado.

Desde la Rolling Stone dieron a conocer el setlist:

"Ain't Goin' Out Like That"

"Real Estate"

"The Phunky Feel One"

"Head on the Pump"

"Latin Thugs"

"Weed Medley"

"How I Could Just Kill a Man"

"Insane in the Brain"

"Rock Superstar"