Dave Mustaine usó cannabis para tratar su cáncer: "Recién estamos descubriendo su belleza"

Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth, reveló que usó cannabis para tratar el cáncer de garganta que le fue diagnosticado en junio de 2019, y que superó en febrero de este año.

En conversación con la revista Metal Hammer, el artista aseguró que recurrió a la marihuana para palear el dolor y el malestar que le producían los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. "Creo que el mundo está recién descubriendo la belleza de la cannabis y todo lo que puedes hacer con ella", dijo al medio.

"He escuchado de lo buena que es para los pacientes con cáncer. Pero, vamos, es buena para cualquier paciente", agregó Mustaine.

El guitarrista explicó que, debido a los tratamientos contra el cáncer, sus glándulas salivales se secaron y tuvo dificultades para ingerir alimentos y tragar. "Me dieron un enjuage con químicos, pero aún no podía. Pero el cannabis me ayudó con eso", sostuvo.

"Me ayudó, pero me produjo una terrible ansiedad por comer cereales de niños. Así que fui a la tienda y compré como 20 cajas", bromeó Dave Mustaine.

La superación de su cáncer lo llenó de energías positivas y de ganas de finalizar el nuevo álbum de Megadeth, el que se vio truncado por su enfermedad y por la pandemia. Sin embargo, él avanza.

A través de su cuenta de Facebook dio a conocer que ya grabó las voces del próximo disco, mientras sus compañeros esperan que pase la pandemia para reunirse y grabar.