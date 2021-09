Álbum perdido de David Bowie "Toy" será publicado oficialmente en enero

20 años después de grabarlo y aparecer filtrado hace una década, finalmente será editado oficialmente "Toy", álbum perdido de David Bowie que registró nuevas canciones y rescató algunas de sus primeros años como artista.

El fallecido músico grabó "Toy" después de actuar en Glastonbury 2000 con su banda en vivo en ese momento: Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer y Emm Gryner.

Comprende canciones que originalmente había grabado entre 1964 y 1971 junto con la entonces nueva pista de cierre "Toy (Your Turn To Drive)". La idea era capturar la sensación de vivir en el estudio y publicarlo por sorpresa, una estrategia que no funcionó en ese entonces.

Bowie descartó finalmente publicar "Toy" y comenzó a grabar lo que sería "Heathen", que se lanzó en 2002. Una versión del álbum se filtró en 2011 después de que un australiano vendiera una copia del álbum en eBay, que luego se subió a sitios de intercambio de archivos.

El coproductor de "Toy", Mark Plati, llamó al disco "un momento en el tiempo capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía. Es el sonido de la gente feliz de tocar música. Estoy feliz de poder finalmente decir que ahora nos pertenece a todos".

La edición oficial de "Toy" será lanzada el próximo 7 de enero, un día antes del que sería su cumpleaños 75.