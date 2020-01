En el día en que David Bowie hubiese cumplido 73 años se lanzó una versión inédita de "The Man Who Sold the World", uno de los clásicos de la discografía del británico. El tema será parte de un EP titulado "Is It Any Wonder?", que irá estrenando temas semanalmente desde el próximo 17 de enero.

