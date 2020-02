De proporciones galácticas: Korn, Faith no More y SOAD revelan sorpresa colectiva

Luego de un par de días de incertidumbre las bandas Korn, Faith no More y System of a Down revelaron la sorpresa colectiva que habían anunciado: se trata de un especial concierto en un estadio de Los Angeles que estará protagonizado por los tres grupos.

Los artistas promocionan la fecha del próximo 22 de mayo como "una noche de proporciones galácticas" gracias a la presencia de tres de las bandas de rock más influyentes de las últimas tres décadas.

En dicho show también actuarán las bandas Helmet y Russian Circles. Las entradas para este "súper show" se pondrán a la venta el próximo 7 de febrero.

Además de esta fecha las tres primeras bandas compartirán escenario en festivales como Rock Am Ring y Hellfest.