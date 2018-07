Denise Rosenthal les respondió a los que le quitan mérito por ser linda

La cantante Denise Rosenthal estuvo en "No culpes a la noche", donde habló de su música, el acoso sexual a las mujeres y las críticas que ha recibido por su trabajo.

En el late de TVN, Rosenthal contó que era la líder negativa en su colegio, donde pololeó en sexto básico. "Era muy llevada a mis ideas y tenía mucha personalidad, como podrán ver", dijo.

Sobre los comentarios sobre su música, agregó que "yo no tengo problemas cuando son críticas constructivas, donde uno puede aprender sobre ella o si alguien dice que no el gusta mi música. Es distinto cuando dicen: 'A ella le va bien porque es linda, baila o está ahí porque mueve la raja. ¿Por qué está esa mentalidad? Me da rabia".

El momento:

Sobre el acoso sexual, la artista afirmó que "no hay mujer que no se haya sentido abusada o vulnerada en algún punto. Eso es algo que uno tiene que reflexionar, más allá de un caso puntual":