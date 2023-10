Dream Theater anuncia el regreso del baterista Mike Portnoy

El grupo Dream Theater sorprendió a sus fanáticos al anunciar el regreso del virtuoso baterista Mike Portnoy a su formación.

A través de un mensaje en redes sociales los estadounidenses confirmaron la vuelta de uno de sus fundadores, quien abandonó la banda en 2010 por motivos personales.

Pese a su salida, el grupo siguió tocando en vivo y editando álbumes junto al baterista Mike Mangini, quien dará un paso al costado.

"Estamos emocionados", confesó Dream Theater en el mensaje. "La idea de crear nueva música juntos es muy emocionante y realmente no puedo esperar para salir de gira y tocar en vivo para toda una nueva generación que no ha podido ver esta alineación. No hay lugar como el hogar", destacó Mike Portnoy.

Además adelantaron que trabajarán en un nuevo álbum de estudio junto a Portnoy, el primero desde el año 2009.

We are thrilled to announce the return of drummer @MikePortnoy to Dream Theater! We will be going into the studio to begin working on our 16th studio album and the first with MP since 2009’s Black Clouds & Silver Linings! pic.twitter.com/oS7tevCQVQ